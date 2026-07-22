Зеленський розповів подробиці розмови з Віткоффом та Кушнером

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 22 липня провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль для наближення завершення війни.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, головною темою переговорів стало просування мирного процесу, водночас він наголосив, що Україна готова до завершення війни на справедливих умовах.

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«Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен — мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова», — заявив президент.

Зеленський також повідомив, що українська та американська сторони продовжать роботу над домовленостями, досягнутими під час переговорів.

«Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили», — зазначив він.

Президент подякував Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхні особисті зусилля, спрямовані на досягнення миру, а також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу та американському народові за незмінну підтримку України.

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Нагадаємо, раніше журналіст Axios Барак Равід із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що під час переговорів Володимир Зеленський, Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни та досягнення мирного врегулювання.

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