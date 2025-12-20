Зеленський розповів подробиці розмови з Навроцьким: деталі

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від діалогу з новим політичним керівництвом Польщі. За словами Зеленського, сторони розпочали шлях до відновлення глибокої довіри та інтенсивної співпраці, що є критично важливим для обох сусідів.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами.

Зеленський охарактеризував свою першу розмову з новообраним президентом Польщі як «предметну, відверту та відкриту».

Хоча про інтенсивність контактів говорити ще рано, сам факт початку діалогу президент вважає вкрай позитивним сигналом.

«Ми дружні сусіди, і перший крок зроблено», — зазначив президент.

Він висловив вдячність польській стороні за підтримку та за історичне рішення ЄС виділити Україні 90 мільярдів євро під час засідання лідерів у Брюсселі.

«Це історичне рішення», — резюмував Зеленський.

Окрім контакту з президентом Польщі, Зеленський проговорював двосторонні питання з прем’єр-міністром Дональдом Туском та зустрічався з парламентарями Польщі. Президент підкреслив важливість конструктивної співпраці на всіх рівнях.

За словами Зеленського, розмова з новим президентом Польщі — лише початок шляху. Київ налаштований на подальше зміцнення взаєморозуміння та інтенсивної співпраці у всіх ключових питаннях двосторонніх відносин.

Нагадаємо, раніше Зеленський обіцяв затриматися в Польщі, щоб зустрітися 19 грудня, з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском, який повернувся із саміту ЄС.