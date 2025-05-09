Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом: "наші команди працюють разом"

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Останнім часом між Україною та США триває «дуже активна комунікація» на різних рівнях. Зокрема, у четвер, 8 травня, відбулась телефонна розмова між президентами двох країн — Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Про це президент України сказав під час виступу на саміті країн-учасниць JEF.

«У нас дуже активна комунікація зі Сполученими Штатами, і не просто активна, а справді позитивна й продуктивна. Ми працюємо разом, щоб досягти припинення вогню — надійного, тривалого, щонайменше на 30 днів. Україна готова. Я говорив із Президентом Трампом учора. Ми всі на зв’язку, наші команди працюють разом — і так і має бути», — зазначив Зеленський.

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Він додав, що Україна та всі її партнери підтримують ідею повного припинення вогню.

«Якщо Росія затягуватиме війну, буде потрібно посилювати санкції, особливо якщо вони порушать припинення вогню, коли воно нарешті почнеться. США та всі ви в Європі знаєте, що найбільше б’є по Росії, що насправді змушує Москву замислитися про мир і припинення цієї війни. Москва повинна погодитись на припинення вогню, бо тільки так може розпочатися справжній мир. Дипломатії потрібна тиша», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав дату наступної зустрічі з лідерами «‎коаліції охочих». Президент сподівається на єдність Європи у створенні нової коаліції.