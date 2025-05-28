Зеленський розповів про перебіг переговорів і пояснив, чому миру досі немає

Президент Володимир Зеленський. / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів і миру, однак Росія наразі не демонструє бажання припинити війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 27 травня.

“Ми просимо: давайте сядемо за стіл переговорів. Давайте рухати цю війну до миру. Давайте зупинимося. Але будь-яка війна має зупинитися завдяки чомусь — завдяки політичній волі, завдяки будь-якій волі. Воля до закінчення війни”, — сказав він.

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Глава держави наголосив, що першим кроком має бути припинення вогню, однак Росія цього не визнає.

“І якщо Росія не визнає припинення вогню, то вони насправді не хочуть цього на сьогодні. Тому що недостатньо тиску”, — додав Зеленський.

Він застеріг, що відсутність міжнародного тиску лише посилює апетити агресора.

“Якщо завтра всі в Європі, Латинській Америці, Колумбії не запроваджуватимуть санкції, скажуть, що це просто двосторонній конфлікт, і не будуть допомагати Україні політично чи економічно, не тиснутимуть, — вони ніколи не зупиняться”, — зазначив президент.

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За словами Зеленського, Росія не відмовилася від своєї мети — окупації територій України.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, коли очікувати “меморандум” від РФ і чи готує українська сторона свої пропозиції.