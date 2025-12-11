Зеленський розповів, чи є дедлайн щодо підписання мирного плану

Володимир Зеленський / © Associated Press

Сполучені Штати Америки прагнуть максимально швидко закінчити війну в Україні, проте умовних дедлайнів не було. Ймовірно, Дональд Трамп хотів би мати «повне розуміння» щодо фінальної угоди до Різдва.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер.

Водночас він підкреслив, що для України ключовим є результат, а не швидкість.

«Якихось конкретних ультимативних рамок, дат не було. Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше — це факт. США хочуть швидше закінчити — ми це чуємо від них. Я думаю, що вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою. Для нас важливий результат. Безумовно, хочеться раніше, але для нас важливий результат», — зазначив Зеленський.

Коли буде момент початку припинення вогню

Президент розповів про позицію Сполучених Штатів після їхніх переговорів із російською стороною щодо можливості повного припинення вогню (сісфаєру). За словами Зеленського, США вважають, що повний «сісфайр», можливий лише за умови підписання рамкової угоди.

«На мій погляд, не є секретом, що росіяни не підуть на „сісфаєр“, якщо немає ніякої угоди. Наша позиція не змінилася — ми вважаємо, що „сісфаєр“ потрібен. Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант „сісфаєру“ — це підписання рамкової угоди», — пояснив президент.

Чи є у планах енергетичне перемир’я?

Володимир Зеленський підтвердив, що Туреччина працювала над окремим планом щодо перемир’я в енергетичній сфері та на воді.

«Ердоган мені про це говорив. Я йому сказав, що ми підтримаємо. Він хотів організацію відповідної зустрічі — спершу на рівні команд, а потім на рівні лідерів. Я йому сказав, що ми готові», — зазначив Зеленський.

Також він пояснив, як США бачить розвиток підписання мирного плану.

«Сполучені Штати Америки сьогодні вважають, що ми близькі до угоди, давайте зробимо і буде одразу сізфаєр всюди, а потім почнемо різні інші кроки. Це позиція американців на сьогодні. Я так розумію, що просто „рускі“ їм сказали, що ми не дамо ніякого перемир’я, якщо не буде підписано угоду», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав оновлений американський мирний план «кращим», оскільки з нього прибрали вимогу змінювати Конституцію України. Однак, за даними журналістів, це лише зміна тактики: Вашингтон гарантує Москві, що власноруч заблокує вступ Києва до Альянсу.

Також повідомлялося, президент США Дональд Трамп не вийде з мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Адже участь у процесі є вигідною для Вашингтона.