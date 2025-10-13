Зеленський розповів про плани візиту до США — про що говоритимуть

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до США, який відбудеться 17 жовтня. Окрім зустрічі з Дональдом Трампом, він планує провести переговори з сенаторами, конгресменами, військовими та представниками енергетичних компаній, а також взяти участь в інших важливих зустрічах.

Про це голова держави розповів під час брифінгу.

Головні теми під час візиту — питання протиповітряної оборони та можливості України завдавати далекобійні удари для тиску на Росію.

“Ми говорили (з Трампом) про питання енергетики. Це виклик, це зрозуміло. Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України. І ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінка. Ми домовилися наступного дня, в неділю”, — сказав Зеленський.

Він додав, що обговорення продовжилося у ширшому колі учасників, серед яких були прем’єр-міністр Юлія Свириденко, голова Офісу Андрій Єрмак, голова Ради національної безпеки і оборони, Рустем Умєров та представники дипломатичного сектору.

“Ми обговорювали вже більші деталі саме тих викликів. І саме того, що ми хотіли. І чого очікували від Америки. Те ми бачили їх підтримку. Ми обговорили поле бою. Співпадає, що в Росії нічого не виходило. Ми обговорили деякі питання. Такі сенситивні”, — додав президент.

Зеленський зазначив, що цієї розмови “не вистачило”, хоча вона була предметною.

“Буде кілька зустрічей. І я на цьому тижні зустрінуся у Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту”, — підкреслив він.

Раніше ми повідомляли, що у п’ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні відбеться зустріч між президентом Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом.