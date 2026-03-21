Зеленський розповів про результати першого дня мирних переговорів у США

Українська делегація провела перші переговори у Сполучених Штатах, зустрівшись зі спецпредставниками президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 21 березня.

«Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну — війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна», — наголосив він.

За словами Зеленського, українська та американська сторона продовжать спілкування в неділю, 22 березня.

«Найголовніше — зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно», — зазначив український президент.

Він також зауважив, що через «іранську ситуацію» геополітичні проблеми зросли.

Зеленський додав, що очікує на детальну доповідь українських переговірників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація прибула до Маямі (штат Флорида) на двосторонні переговори з представниками США.

До складу української делегації увійшли секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник голови ОП Сергій Кислиця та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.