Зеленський розповів, про що говоритиме на зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що розмовлятиме з президентом США Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістів.

«Передусім, хочу сказати, що наші команди дуже непогано попрацювали. Я вдячний. І підготували перші драфти кількох документів. Є деякі питання, які можемо говорити тільки ми, на рівні лідерів», — сказав Зеленський.

Він уточнив, що розмовлятиме з Трампом про гарантії безпеки. Він подякував українській та американській сторонам за напрацювання відповідного документа.

«Ми будемо говорити про гарантії безпеки. Я вдячний обом сторонам за те, що дійсно документ був дуже хороший, зараз напрацювання сильні», — сказав президент України.

Розмовлятимуть сторони і про відновлення України.

Зеленський також заявив про майже повну готовність 20-пунктного мирного плану.

«Якщо чесно, той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наша задача — робити так, щоб все було готово на 100%. Це непросто. І ніхто не каже, що 100% це одразу буде, але тим не менш. Ми повинні кожною такого зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат», — висловився глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що у нього найближчим часом відбудеться невідкладна зустріч із Трампом. Як зазначив український лідер, після звіту секретаря РНБО Рустема Умєрова про результативні контакти з американськими партнерами, сторони погодили зустріч на рівні лідерів. Глава держави підкреслив серйозність моменту, зауваживши, що низка стратегічних питань може бути розв’язана ще до завершення поточного року.

За даними журналіста Axios Барака Равіда, Трамп проведе зустріч із Зеленським у неділю, 28 грудня, у Мар-а-Лаго.