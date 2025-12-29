Зеленський розповів, про що Трамп розмовляв із Путіним

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час своєї телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив усі 20 пунктів мирного плану.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам.

«Ну, передусім, президент Трамп мені сказав, що він проговорив, була довга розмова з Путіним, він проговорив всі 20 пунктів плану — пункт за пунктом. І я йому за це подякував», — сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості того, аби всі сторони були в одному контексті, і щоби Трамп із Путіним проговорювали саме цей документ із 20-ти пунктів, а не інші якісь документи.

«Він (Трамп — ред.) сказав, на що Путін готовий. Я не хочу зараз говорити деталі, але я сказав президенту, що для нас дуже важливо. Це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи», — зауважив український лідер.

Нагадаємо, перед зустріччю із Зеленським у Флориді 28 грудня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. У Кремлі повідомили, що російський диктатор підтримав ініціативу президента США щодо створення спеціальних робочих груп для врегулювання війни в Україні. Перша група зосередиться на питаннях безпеки, а друга — на економічній проблематиці. Кремль продовжує наполягати на «політичному рішенні» щодо Донбасу як ключовій умові припинення вогню.

Сам Трамп заявив, що Путін нібито хоче успіху України та пропонує енергоресурси за низькими цінами. Попри таку риторику, президент США визнав: диктатор відмовився припиняти вогонь для проведення референдуму, побоюючись перегрупування сил.