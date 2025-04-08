Зеленський розповів про теми на Рамштайні: контингенти, ППО та зброя

Президент Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський окреслив ключові теми, які обговорюватимуться цього тижня в межах зустрічей у форматі Рамштайн.

Про це глава держави розповів на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Бельгії.

Президент наголосив, що це дуже важливе питання, яке стоїть на порядку денному.

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У п’ятницю ж учасники зустрічі перейдуть до обговорення “гострих тем”:

проблеми зенітно-ракетної оборони (ППО);

потреби у додаткових оборонних пакетах;

участь держав, які готові відкривати виробництва зброї в Україні.

Президент зазначив, що вже отримано сигнали від Великої Британії та Німеччини щодо готовності долучитися до таких ініціатив. США, за його словами, також традиційно серед партнерів, хоч їхня присутність на зустрічі поки не підтверджена.

“Мені здається, нам є що говорити з американцями. І будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини: ми взяли полон китайських військових”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що Франція та Британія представили план розміщення миротворців в Україні.

Раніше на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський заявив, що мапа розміщення військового контингенту в Україні вже готова. Президент уточнив, що вона непублічна.