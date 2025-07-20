Зеленський розповів про три ключові пріоритети України в роботі з міжнародними партнерами

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Україна визначила ключові пріоритети в роботі з міжнародними партнерами: це постачання та розвиток виробництва зброї, відбудова міст і сіл, а також юридичне притягнення Росії до відповідальності.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги за результатами наради послів, яка відбулася у Запоріжжі, йдеться у Telegram голови держави.

Міністр Сибіга разом із понад 80 керівниками українських дипломатичних місій відвідав Запоріжжя, де разом з головою області Іваном Федоровим обговорили головні завдання у взаємодії з країнами-партнерами.

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«Конкретні елементи в постачанні зброї для наших воїнів та розвиток її виробництва. Конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах. Конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської агресії», — підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що «маємо за наступні шість місяців досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за цими трьома напрямками».

Незмінним пріоритетом залишається підтримка бізнес-взаємодії з Україною. Президент наголосив: «Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків».

Також за результатами наради було узгоджено «рішення про заміну керівників у деяких посольствах», повідомив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після робочої зустрічі з міністром оборони президент Володимир Зеленський дав вказівку негайно оформити всі необхідні угоди на постачання дронів, зокрема безпілотників-перехоплювачів, які критично важливі для захисту країни.