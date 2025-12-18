Зеленський розповів, що дало Україні його звернення з Куп’янська

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його звернення з Куп’янська Харківської області довело, що президент Росії Володимир Путін знову бреше про «окуповані території» та посилило позиції Києва на переговорах.

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на питання журналістів.

«Моє звернення з Куп’янська суттєво вплинуло і на США, і на Європу. Воно довело, що Путін знову бреше про „окуповані території“, — сказав Зеленський.

За його словами, це посилило позиції України на переговорах.

«Всі це високо оцінили: і наших воїнів, що вони тримають Куп’янськ, і те, що я був там особисто. Це поставило крапку, що Путін знов бреше про окуповані нові території», — зазначив президент.

Нагадаємо, російське командування доповідало Путіну про начебто повне захоплення Куп’янська. Однак 12 грудня до міста прибув Зеленський, який записав звідти відеозвернення як доказ того, що ворог не окупував Куп’янськ.

Того ж дня аналітики DeepState повідомили про успішну операцію Сил оборони в Куп’янську: українські захисники заблокували російський гарнізон, відрізавши його від основних сил, та повністю зачистили північно-західні околиці, включно з Радьківкою, Кіндрашівкою та Москалівкою.