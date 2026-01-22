- Дата публікації
Зеленський розповів, що обговорювали з Трампом: подробиці заяви
Глава держави назвав переговори змістовними та висловив сподівання на подальше зміцнення захисту українського неба.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом. Сторони обговорили нагальні потреби української оборони, зокрема посилення ППО, а також узгодили подальшу роботу дипломатичних команд.
Про це глава держави повідомив у своїй офіційній заяві.
Зеленський оцінив результати переговорів, назвавши зустріч «хорошою, продуктивною й змістовною». За його словами, комунікація між Києвом та командою Трампа відбувається в інтенсивному режимі.
«Обговорили роботу команд, і фактично кожен день — зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені», — зазначил президент.
Також темою розмови став захист українського неба від російських атак. Зеленський нагадав, що попередні переговори з Трампом вже принесли реальні результати у вигляді посилення протиповітряної оборони.
«Говорили сьогодні й про ППО для України — попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося», — наголосив Зеленський.
Президент окремо подякував за попередній пакет ракет для систем ППО, які вже рятують життя українців, та озвучив запит на нові постачання.
«Попросив про додатковий (пакет ракет — ред.). Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота», — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський різко розкритикував європейських політиків, які, користуючись фінансовою підтримкою ЄС, водночас працюють проти його інтересів.
Він застеріг, що сили, які прагнуть зруйнувати Європу, діють не лише ззовні, а й усередині континенту, та наголосив, що європейські столиці не повинні перетворюватися на «маленькі Москви». Ці слова стали очевидним натяком на позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.