Зеленський розповів, що обговорювали з Трампом: подробиці заяви

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом. Сторони обговорили нагальні потреби української оборони, зокрема посилення ППО, а також узгодили подальшу роботу дипломатичних команд.

Про це глава держави повідомив у своїй офіційній заяві.

Зеленський оцінив результати переговорів, назвавши зустріч «хорошою, продуктивною й змістовною». За його словами, комунікація між Києвом та командою Трампа відбувається в інтенсивному режимі.

Реклама

«Обговорили роботу команд, і фактично кожен день — зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені», — зазначил президент.

Також темою розмови став захист українського неба від російських атак. Зеленський нагадав, що попередні переговори з Трампом вже принесли реальні результати у вигляді посилення протиповітряної оборони.

«Говорили сьогодні й про ППО для України — попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося», — наголосив Зеленський.

Президент окремо подякував за попередній пакет ракет для систем ППО, які вже рятують життя українців, та озвучив запит на нові постачання.

Реклама

«Попросив про додатковий (пакет ракет — ред.). Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський різко розкритикував європейських політиків, які, користуючись фінансовою підтримкою ЄС, водночас працюють проти його інтересів.

Він застеріг, що сили, які прагнуть зруйнувати Європу, діють не лише ззовні, а й усередині континенту, та наголосив, що європейські столиці не повинні перетворюватися на «маленькі Москви». Ці слова стали очевидним натяком на позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.