Зеленський розповів, що означатиме перемога України у війні: назвав головні умови

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога у війні проти Росії полягає передусім у збереженні незалежності держави, української ідентичності, прав громадян та європейського вибору. Водночас він наголосив, що для початку реального руху до миру необхідно припинити російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю NBC News.

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«Зберегти країну, незалежність, європейський і геополітичний вибір, усі наші права та українську ідентичність — я вважаю, що це і є перемога. Саме цього ми маємо досягти», — наголосив Зеленський.

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Президент висловив упевненість у перемозі України, зазначивши, що правда на її боці.

Водночас він визнав, що через тривалість війни сприйняття перемоги українцями може змінюватися. Люди виснажені постійними російськими обстрілами, які щодня загрожують їхньому життю.

Зеленський назвав перший крок до завершення війни

На думку президента, припинення російських атак на енергетичну інфраструктуру могло б стати початком реального мирного процесу.

«Це не означає, що це добре лише для нас. Це добре для ситуації загалом, для завершення війни. Якщо ми справді хочемо почати рух до завершення цієї війни, це перший крок», — пояснив він.

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Зеленський також зазначив, що ситуація на фронті загалом залишається стабільною, а Росія не здатна здобути перемогу винятково військовим шляхом.

Президент звернувся до США із закликом

Окремо глава держави закликав Сполучені Штати допомогти Україні захистити енергетичні об'єкти від російських атак. Зокрема, йдеться про постачання додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Крім того, Зеленський виступив проти обмежень на використання супутникового зв'язку Starlink, які впливають на оборонні можливості України.

«Чому обмежувати нас у можливості захищатися? Я не можу цього зрозуміти. Вважаю, що це помилка», — заявив президент.

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Він наголосив, що Україна продовжить оборонятися навіть за наявності таких обмежень.

На переконання Зеленського, для завершення війни потрібна рішучість світових лідерів, здатних змусити російського президента Володимира Путіна перейти до дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, 18 жовтня Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили результати переговорів української та американської команд у Флориді та подальші дипломатичні кроки.

Додамо, що Зеленський звинуватив Трампа у тиску на Україну задля капітуляції перед Росією

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