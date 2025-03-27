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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський розповів, що проситиме в Мерца, коли той стане канцлером

Зеленський назвав Мерца “рішучою людиною”.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц / © Associated Press

Новим канцлером Німеччини має стати Фрідріх Мерц, який є давнім прихильником України. Президент Володимир Зеленський має намір просити його про постачання крилатих ракет Taurus.

Про це український лідер заявив в інтерв’ю низці європейських ЗМІ. 

"Мені здається, що Мерц — рішуча людина. Якщо не присутність [миротворчого контингенту європейських] військ, я хотів би попросити у нього далекобійну зброю. Taurus", — висловився Зеленський

За його словами, Мерц знає, що Київ прагне отримати німецькі ракети, бо "цей пакет нам допоможе".

На запитання, чи обговорюється можливість відправлення німецьких військ до України в межах європейського миротворчого контингенту, Зеленський заявив, що Київ пішов би на це "із задоволенням, але поки такої розмови немає".

Нагадаємо, Олаф Шольц, який залишає посаду канцлера, зробив важливу заяву про підтримку України. З його слів, варто переконатися в тому, що Київ має сильну позицію, а будь-яке припинення вогню буде стійким.

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