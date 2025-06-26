- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 748
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський розповів європейцям про мрію Путіна
На тлі нестабільності в світі ЄС залишається потужною глобальною силою, що стоїть на захисті європейських цінностей та інтересів.
Мрія очільника Кремля Володимира Путіна — побачити розділену Європу — не об’єднану, а розколоту.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення до учасників засідання Європейської ради.
«В Москві досі є плани розширити цей тиск проти нас в Україні, а також проти європейських країн і самого Європейського Союзу. Це мрія Путіна — бачити розділену Європу, де маргінальні голоси здобувають вплив і виступають не за єдність, а за розкол», — сказав він.
Зеленський наголосив, що саме тому Росія підтримає кого завгодно — хай якими б радикальними вони були, — хто намагається послабити Європу зсередини.
«Більшість із вас чітко бачать цю загрозу й протистоять їй. І завдяки цьому сьогоднішня Європа значно сильніша, ніж була п’ять років тому. Саме це дає нам єдність», — додав Зеленський.
Він заявив, що навіть на тлі нестабільності в світі Європейський Союз залишається потужною глобальною силою, яка може захищати і захищає європейські цінності та інтереси.
«Він також відіграє ключову роль у забезпеченні того, щоб війна, яку веде Росія, не поширювалася далі, та у просуванні до миру. Без Європи це було б неможливо», — додав президент України.
Нагадаємо, президент Зеленський також висловив думку, що лише радикальне обмеження енергоприбутків Москви зможе змусити Кремль згорнути війну проти України. Йдеться про зниження цінової стелі на російську нафту.