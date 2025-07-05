Зеленський розповів, які країни допомагатимуть Україні виробляти дрони та зброю

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна починає масштабне спільне виробництво зброї та дронів із США та Данією — це допоможе посилити захист та зменшити загрозу з боку Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Захисту життя має бути й точно буде більше. Масштабуємо спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної, щоб зменшити російське бажання вбивати, і дронів-перехоплювачів, щоб захистити наших людей», — сказав він.

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За його словами, цього тижня є угода з американською компанією про виробництво дронів, а також угода з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном.

Президент подякував усім союзникам України, які підтримують нашу державу, допомагають розвивати український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) та водночас зміцнюють власну оборонну промисловість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що під час атаки 4 липня десятки ворожих дронів були знищені українськими дронами-перехоплювачами. Серед них — перехоплювач Генерал Черешня AIR, який уперше успішно знищив російські БпЛА типу «Гербер», що використовуються разом із Shahed.

Крім того, в Україні продовжують активну розробку новітніх безпілотників. Зокрема, раніше було представлено багатоцільовий дрон «Батяр», здатний виконувати як ударні, так і оборонні завдання. Його створення та запуск у виробництво тривали лише сім місяців.

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