Зеленський розповів, за якої умови підтримає висунення Трампа на Нобелівську премію миру

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підтримати висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той зможе зупинити війну Росії проти України.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

“Я думаю, ми будемо дуже раді висунути президента Трампа на Нобелівську премію миру наступного року, якщо він натисне на Путіна і посадить його за стіл діалогу, переговорів. Якщо Трамп зупинить ці вбивства…”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що припинення вогню не означає завершення війни, але може стати першим кроком до справжнього миру.

“Ми розуміємо, що режим припинення вогню — це не справжнє закінчення війни. Але між нами, це перший крок до фіналу — до справжнього завершення війни. Якщо Трамп зробить це протягом року, ми з гордістю підтримаємо його кандидатуру”, — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна прагне якнайшвидшого завершення бойових дій і завжди підтримувала будь-які реальні ініціативи, які можуть привести до миру.

Крім того Володимир Зеленський прокоментував питання можливого передавання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk.