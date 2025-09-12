Зеленський розповів, коли Путін припинить війну

Володимир Зеленський / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін зупинить війну проти України лише тоді, коли зрозуміє, що його ресурси вичерпано.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

«Мета Путіна — окупація всієї України», — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що зупинити російську військову машину неможливо «обмінами територіями» чи спробами відновити торгівлю. Вона зупиниться лише тоді, «коли у неї закінчиться пальне». За словами президента, Путін почне зупиняти війну сам, коли відчує, що «ресурси для війни закінчуються». Тому Захід має демонструвати сильну та рішучу відповідь на кожен виклик.

Зеленський також підкреслив, що не можна досягти миру «вмовляннями Росії». Потрібен сильний тиск, щоб змусити Путіна змінити свою головну мету — окупацію України — на збереження власної економіки та системи.

«Ми не можемо замінити цю голову, але можемо замінити головну ціль», — підсумував президент.

Нагадаємо, Російська Федерація нібито готова надалі продовжувати мирні переговори щодо України. Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков. За його словами, взаємодія переговорних груп Москви та Києва опинилася на паузі. Втім, каже Пєсков, канали для спілкування налагоджені.

На думку Віталія Портникова, страх перед РФ у країн НАТО є набагато сильнішим за здоровий глузд та інстинкт самозбереження. За його словами, цей страх, який активно використовує Володимир Путін, став головним козирем російського президента, оскільки він домінує над інстинктом самозбереження більшості європейців.