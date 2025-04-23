Зеленський "рухається в неправильному напрямку": в Білому домі зробили жорстку заяву

Президент США Дональд Трамп «розчарований» президентом України Володимиром Зеленським / © Associated Press

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У Білому домі заявили, що Володимир Зеленський «рухається в неправильному напрямку, коли йдеться про переговори».

Про це пише The Telegraph.

«Президент розчарований. Його терпіння закінчується. Він хоче робити те, що добре для світу. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися. Але для цього потрібно, щоб обидві сторони війни були готові це зробити», — сказала журналістам речниця Білого дому Керолайн Левітт.

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Вона додала, що президент Зеленський, «на жаль, здається, рухається в неправильному напрямку».

Нагадаємо, США запропонували Україні план щодо завершення війни. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що угода передбачає обмін деякими територіями та замороження конфлікту приблизно на нинішніх лініях зіткнення.