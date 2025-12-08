ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
981
Час на прочитання
2 хв

Зеленський ще не ознайомився з новими поправками до мирного плану через один ризик — ЗМІ

Умєров ознайомить Зеленського з подробицями американо-російських переговорів у Москві та реакцією США на українські поправки, зустрівшись із ним у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з новими поправками до американського мирного плану через ризик прослуховування. З цієї причини документи особисто привезе і пояснить деталі секретар РНБО Рустем Умєров.

Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на поінформовані джерела.

Зокрема, питання щодо українських територій усе ще залишається одним із найскладніших під час обговорення проєкту мирної угоди.

«Спочатку ж у мирному плані було 28 пунктів, потім у Женеві зробили 20. Потім після переговорів у Москві були ще зміни, які наша делегація побачила у Флориді і обговорила їх з американцями. Складні речі є в обговореннях, по території особливо, і над цим треба попрацювати», — зазначив співрозмовник.

Таким чином, Умєров лише сьогодні зможе детально поінформувати Зеленського про всі нюанси американо-російських переговорів у Москві, а також про реакцію США на українські пропозиції до проєкту мирного плану. Очікується, що секретар РНБО прибуде до Лондона, де зараз перебуває Зеленський із робочим візитом.

«Це не можна робити телефоном — ми ж бачимо, що багато прослуховують. А особисто вони лише зараз зможуть поговорити», — пояснив співрозмовник.

За його словами, Умєров постійно тримає президента в курсі ходу переговорного процесу.

«Але треба подивитися на усі проекти документів — там не один проект», — додало джерело.

Нагадаємо, Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов завершили візит до США, де провели «конструктивну роботу» з представниками президента Дональда Трампа. Основна мета візиту — отримання повної інформації про переговори американської сторони в Москві та всіх актуальних драфтів пропозицій. 8 грудня українська команда передасть ці документи та надасть повну інформацію Зеленському для подальшого обговорення.

Зауважимо, Трамп висловив розчарування тим, що Зеленський досі не ознайомився з американською пропозицією щодо подальших кроків у переговорах з Росією. За словами президента США, команда Зеленського «в захваті» від документа, але сам український лідер «не виявив інтересу». Трамп також стверджує, що Росія «з цим згодна».

Дата публікації
Кількість переглядів
