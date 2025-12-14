Зеленський ще не вирішив, хто очолить Офіс президента

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Ніхто з кандидатів на посаду нового очільника Офісу президента, з ким Володимир Зеленський проводив консультації, не відмовлявся.

Про це він повідомив 14 жовтня під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що сам ще не визначився з тим, хто все ж таки очолить Офіс. За словами президента, «є багато технічних питань».

Реклама

«Я провів кілька консультасій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече, ніхто не відмовлявся, всі готові очолити Офіс президента. Я вже говорив і не буду повторювати, є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс президента», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, після відставки Андрія Єрмака крісло керівника Офісу президента залишається вакантним. Серед шести ймовірних претендентів, про яких говорять у суспільстві, найбільше обговорюють кандидатуру міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

28 листопада Андрій Єрмак залишив посаду керівника Офісу президента (ОП). Це сталося одразу після того, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки в його помешканні.