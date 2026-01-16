Зеленський шокував заявою про відсутність ракет до ППО

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до ранку 16 січня в держави не було ракет до кількох систем протиповітряної оборони.

Про це глава держави сказав на пресконференції в Києві.

За словами Зеленського, зараз ракети до ППО вже є, але йому щоразу доводиться «вибивати» пакети допомоги з ракетами для систем у США та Європи.

«До сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем (ППО — ред.) без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні у мене є ці ракети», — сказав президент.

«Ну і як ви вважаєте, для чого потрібен „енергетичний Рамштайн“, якщо я кожен пакет ракет вибиваю з країн Європи і Америки? Питання не тільки в системах Patriot, яких ніколи не буде вистачати. В Україну багато різних систем завезли за час війни. На це потрібні постійні пакети ракет», — додав Зеленський.

Він уточнив, що вранці 16 січня Україна отримала серйозний пакет ракет до ППО.

«Вибивати пакети, коли ти розумієш, скільки на складах, у якої країни, скільки всього цього є, що воно лежить. Але є внутрішнє законодавство, безумовно, яке обмежує видавати, що мінімум у тій чи іншій країні повинен лежати на складі. Ти це просто вибиваєш силою«, — розповів глава держави.

Нагадаємо, Україна ініціює «енергетичний Рамштайн» для подолання наслідків російського терору та аномальних морозів. За дорученням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко МЗС та Міненерго на чолі з Денисом Шмигалем скликають союзників для залучення обладнання та коштів до Фонду підтримки енергетики. Крім того, міністр Андрій Сибіга анонсував нові пакети ППО для захисту інфраструктури, наголосивши, що Росія відповість за спробу геноциду холодом у міжнародних судах.