Зеленський сказав, чого досягнув Путін завдяки Трампу

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

"Фюрер" Російської Федерації Володимир Путін завдяки саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці "отримав, що хотів".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC.

Глава держави ухилився від відповіді про те, які відчуття він мав, побачивши, як господар Кремля ступає на червоний килим на Алясці. Разом з тим він наголосив: шкодує, що Україну не запросили на цю зустрічі.

Реклама

"Я думаю, президент Трамп дав Путіну те, що той хотів. Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, президентом США. Він це отримав, і це прикро. Він не хотів зустрічатися зі мною, але хотів зустрічі з президентом США, щоб усім показувати це відео, фотографії, що він там", — наголосив український президент.

Нагадаємо, Sky News опублікувало матеріал про те, що минулий тиждень був одним з найкращих у кар’єрі Володимира Путіна. Тоді "фюрер" мав поїздку до Китаю. Звідти він повернувся з повною підтримкою китайського покровителя Сі Цзіньпіна та північнокорейського союзника Кім Чен Ина. Натомість Захід опинився у хаосі.

Зокрема, 5 вересня Володимир Путін пригрозив іноземним миротворцям в Україні. Він цинічно заявив — якщо війська НАТО з’являться, то будуть законними цілями для армії РФ. Свою заяву він зробив на тлі того, що "Коаліція охочих" домовилася про захист України. 26 країн зобов'язалися зробити свій внесок в іноземні миротворчі сили, які захистять від нової агресії РФ у майбутньому.