Зеленський сказав, чи атакувала РФ об’єкти після енергетичного перемир’я

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом ночі проти 30 січня з боку Росії не було ударів по енергетичних об’єктах. Водночас ворог продовжує атаки по звичайній забудові в українських містах.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський провів спеціальний селектор по ситуації в регіонах України та відновлювальних роботах.

«За минулу ніч не було ударів по енергетичних об’єктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці», — йдеться в дописі президента.

РФ продовжує атаки на житлову забудову

Водночас фіксуються атаки дронів по житловій забудові в різних містах. По Харківській області було завдано удару балістичною ракетою — пошкоджено складські приміщення цивільного виробництва, що належать американській компанії.

У Запоріжжі дрони-камікадзе типу «Шахед» влучили в один із районів міста.

У Херсоні, а також у населених пунктах Дніпропетровської області майже безперервно тривають обстріли з використанням FPV-дронів. Найбільше страждає Нікополь. Напружена ситуація зберігається й у прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Що відомо про енергетичне перемир’я?

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто попросив президента Росії Володимира Путіна утриматися від обстрілів Києва та інших українських міст протягом тижня через аномальні морози. Трамп зазначив, що російський диктатор погодився на це прохання.

Зеленський прокоментував заяву Трампа. Він подякував США за зусилля у сфері енергетичної безпеки та підтвердив, що це питання обговорювали на нещодавніх перемовинах в ОАЕ. Зеленський висловив сподівання на дотримання домовленостей, наголосивши, що реальна ситуація на енергооб’єктах найближчими днями покаже, чи виконує Росія обіцянки.

Наступного дня Зеленський наголосив, що офіційної домовленості про припинення вогню по енергетиці чи прямого діалогу з Росією немає, проте Україна готова до дзеркальних кроків. Якщо РФ не атакуватиме українську енергосистему, ЗСУ не битимуть по російських енергетичних об’єктах.