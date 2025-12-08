Зеленський сказав, чи готовий зустрітися з президентом Польщі Навроцьким

Володимир Зеленський прокоментував можливу зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким / © Associated Press

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував можливу зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Про це Зеленський заявив журналістам у Лондоні за результатами переговорів з лідерами ЄС.

Він прокоментував заяви польських колег, зокрема, про перспективи зустрічі з президентом країни Навроцьким.

«У другій частині сьогоднішньої зустрічі у нас була онлайн зустріч з лідерами, Польща була присутня. До речі, був голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. У нас завжди є Польща під час зустрічі з лідерами „коаліції охочих“: або вона присутня офлайн, або онлайн. Зазвичай, це прем’єр-міністр Польщі, тому що він завжди був у каліції охочих. Щодо президента Польщі, я із задоволенням зустрінувся би з ним. Я сказав про це по телефону, я його запросив і сказав: „Обирайте, будь ласка, дату“», — пояснив Зеленський.

Президент наголосив на готовності України до співпраці.

«Ми поважаємо Польщу, ми вдячні Польщі за те, що вони прихистили наших людей, допомагають, підтримують. І ми завжди відкриті. У нас багато різних дат, будь-яку дату обирайте. Я із задоволенням зустрінуся з президентом Польщі — паном Навроцьким», — сказав Зеленський.

Він також уточнив порядок майбутньої зустрічі.

«Президент Польщі, своєю чергою… Нещодавно я чув сигнал, що він мене запросив. напевно, щоб я приїхав, мені потрібна дата. І тоді, якщо президент офіційно чи ні, як він захоче, а також запропонує дату, безумовно, я приїду з офіційним візитом в Польщу, для мене це важливо», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на те, що Кароль Навроцький не збирається їхати до України. Він сказав, що хоча наполегливе вимагання почестей чи подяк від України під час війни недоречне, президент Володимир Зеленський міг би попросити про візит до Варшави.