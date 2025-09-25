Зеленський сказав, чи підтримує Трамп атаки по енергетиці Росії у відповідь

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 23 вересня американський лідер підтримав право держави на удари по російській енергетиці у відповідь на атаки з боку країни-агресорки.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Axios.

Під час зустріч з Зеленським президент США порушив питання того, що Україна повинна відповідати на російські удари взаємністю.

Реклама

«Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики«, — сказав президент України.

Він додав, що такий самий підхід має стосуватися і заводів з виробництва дронів або ракетних об’єктів, незважаючи на їхню хорошу захищеність.

Зеленський зауважив, що в України є безпілотники, які можуть завдавати ударів глибоко всередині російської території, але держава хоче отримати додаткове озброєння, аби пришвидшити закінчення війни. Президент акцентував, що очільник Білого дому знає, яка «одна річ» потрібна Україні.

«Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо її використовувати. Бо якщо ми її матимемо, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів і домовлявся», — сказав Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Зеленський попередив Росію, що на кожну її атаку Україна відповідатиме. Президент наголосив, що Україна не бомбитиме цивільне населення, оскільки «ми — не терористи».

Ці слова Зеленського неабияк розлютили заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Він написав у Мережі, що президент України має знати, «що Росія може використовувати зброю, від якої бомбосховище не захистить«. Медведєв додав, що пам’ятати про це повинні і американці.