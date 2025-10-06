ТСН у соціальних мережах

Політика
61
1 хв

Зеленський сказав, чи впливає шатдаун у США на доставляння зброї Україні

Попри шатдаун у США, постачання зброї до України триває. Водночас Володимир Зеленський закликав до швидшого передавання ППО.

Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через шатдаун у США (призупинення робити уряду) є певні виклики, але постачання зброї Україні не заблоковано.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом 6 жовтня.

«Шатдаун, є деякі виклики. Вони не заблокували поставки в Україну. Це важливо», — сказав Зеленський.

Водночас він акцентував не необхідності швидшого передавання Україні систем протиповітряної оборони.

«Друга історія. У нас є постачання систем ППО. І тут і Iris-T, Nasams, Patriot. Системи ми отримуємо. Це хочеться швидше. Але я вам сказав, від чого це залежить: на сьогодні — виключно від фінансів», — розповів президент.

Він додав, що США розблокували можливості закупівлі і ракет, і самих систем Patriot. Зеленський зазначив, що «питання виключно в грошах».

Нагадаємо, 3 жовтня видання The Telegraph із посиланням на джерело в українському уряді повідомило, що через шатдаун у США заморожено переговори щодо майбутніх постачань зброї та важливої угоди про обмін технологіями дронів на американські роялті.

Речник МЗС України Георгій Тихий спростував інформацію про те, що шатдаун у США зупинив постачання зброї. За словами речника, «постачання продовжують надходити», а переговори щодо дронової угоди між Києвом та Вашингтоном тривають за планом.

