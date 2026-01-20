Якщо РФ запустить 1000 дронів на добу: Зеленський сказав, чи є протидія

Володимир Зеленський / © Associated Press

Росіяни 2026 року планують наростити обсяги виробництва озброєння, зокрема БпЛА, щоб застосовувати до 1000 дронів на день. Однак їхні плани провалюються.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Що стосується тисячі дронів на день, те, що хоче ворог. Ворог хотів це ще минулого року. Не досягли вони такого результату. Середня кількість у них 200-250 було на добу. Хочуть зараз до тисячі, подивимося. Я бачу поки що середня десь 350 їх можливостей. Але, безумовно, ми повинні розраховувати, скажімо так, на найгірший для нас сценарій, це вони можуть застосовувати, наприклад, тисячу», — зазначив він.

«Сьогодні ми вже виробляємо десь тисячу на добу перехоплювачів, але цього не достатньо. Тому що перехоплювачі наші вже обігнали кількість наших, скажу вам чесно, операторів. Тому зараз ми повинні наздогнати цю кількість груп перехоплювачів, відповідних мобільних груп. В принципі це завдання знає і Сирський, і це завдання отримав новий очільник Міністерства оборони Федоров», — додав він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі немає жодних ознак того, що росіяни готуються до мирних переговорів. Навпаки, вони нарощують обсяги виробництва ударних типів озброєння, як і чисельність наступальних угруповань.

Крім цього, Інститут вивчення війни писав, що Росія продовжує нарощувати виробництво недорогих ударних безпілотників та застосовувати інновації в їх використанні, що створює сприятливі для окупаційної армії ефекти на полі бою.