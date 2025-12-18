- Дата публікації
Зеленський сказав, чим ЄС доведеться платити у разі відмови у фіндопомозі
Наближається кінцева дата з ухвалення або непогодження репараційного кредиту для України. Президент Зеленський звернувся до лідерів ЄС.
Якщо Україна не отримає фінансову підтримку від ЄС, то це матиме наслідки.
Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Брюсселі, зробив низку заяв про допомогу Україні.
«Без допомоги Україні буде важко… ЄС платитиме кров’ю, а не грошима через агресію РФ», — сказав президент.
Він також заявив, що більшість лідерів підтримують репараційну позику, решта — інші інструменти.
Як відомо, в ЄС уже заблоковано близько 300 мільярдів євро російських активів, з яких понад 140 мільярдів генерують прибуток. Саме ці кошти пропонується використовувати для допомоги Україні, не порушуючи міжнародного права.
18-19 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС, де планують ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки. У разі відсутності згоди ЄС розгляне «план Б» — тимчасовий кредит коштом запозичень блоку.