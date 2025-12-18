Зеленський сказав, чим ЄС доведеться платити у разі відмови у фіндопомозі

Володимир Зеленський / © Associated Press

Якщо Україна не отримає фінансову підтримку від ЄС, то це матиме наслідки.

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Брюсселі, зробив низку заяв про допомогу Україні.

«Без допомоги Україні буде важко… ЄС платитиме кров’ю, а не грошима через агресію РФ», — сказав президент.

Він також заявив, що більшість лідерів підтримують репараційну позику, решта — інші інструменти.

Як відомо, в ЄС уже заблоковано близько 300 мільярдів євро російських активів, з яких понад 140 мільярдів генерують прибуток. Саме ці кошти пропонується використовувати для допомоги Україні, не порушуючи міжнародного права.

18-19 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС, де планують ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки. У разі відсутності згоди ЄС розгляне «план Б» — тимчасовий кредит коштом запозичень блоку.