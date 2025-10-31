Зеленський сказав, чим закінчиться приїзд Путіна до Покровська

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував «плани» російського диктатора Володимира Путіна відвідати Покровськ, за який точаться важкі бої.

Про це глава держави висловився на брифінгу 31 жовтня.

«Каже Путін, що він поїде в Покровськ. Залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться«, — заінтригував заявою Зеленський.

Нагадаємо, 30 жовтня Міноборони РФ заявило, що отримало наказ Путіна дозволити безперешкодний доступ іноземним та українським журналістам до районів Покровська, Мирнограда та Куп’янська, де, за їхньою версією, українські війська нібито перебувають у блокаді. Вороже командування начебто готове тимчасово призупинити бойові дії на 5-6 год. для створення безпечних коридорів в’їзду/виїзду для представників ЗМІ.

Речник МЗС України Георгій Тихий категорично не рекомендував журналістам довіряти пропозиціям Москви про можливі «коридори» у зоні бойових дій. Тихий нагадав про трагічний досвід Іловайська 29 серпня 2014 року. Він наголосив, що єдина мета Путіна — затягування війни, і закликав ЗМІ не допомагати диктатору виправдовувати його злочини.