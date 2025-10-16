ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Зеленський сказав депутатам, коли очікує перемир’я — Politico

За інформацією Politico, на закритій зустрічі «Слуги народу» Зеленський заявив, що очікує перемир’я.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
"Це буде остання велика атака РФ": Politico розкрило деталі закритої зустрічі Зеленського зі "Слугами народу"

«Це буде остання велика атака РФ»: Politico розкрило деталі закритої зустрічі Зеленського зі «Слугами народу» / © Associated Press

На закритій зустрічі з депутами зі своєї фракції «Слуга народу» Володимир Зеленський заявив, що очікує на реальне перемир’я: він сподівається, що нинішній наступ РФ на Сході — останній великий прорив у війні.

Про це пише Politico з посилання на власні джерела в українському парламенті.

«Звичайно, Україні доведеться пережити ще одну сувору зиму, але Зеленський сказав їм, що очікує реальної можливості перемир’я, хоча, зазначив він, це буде нелегко», — пишуть у статті.

Щоб це сталося, на Росію потрібно чинити більший економічний та військовий тиск, аби Путін зрозумів, що єдиним логічним результатом є переговори, і що продовження конфлікту не призведе до жодних інших переваг для нього, а лише знекровить Росію, вважає автор статті.

У виданні припускають, що Трамп, схоже, має намір зупинити війну в Україні і отримати ще один «козир», аби Нобелівська премія миру наступного року таки йому дісталася.

Повільно, але впевнено, Трамп і Зеленський зближуються — більше, ніж хтось міг передбачити ще в лютому після їхньої бурхливої ​​сварки в Овальному кабінеті, яку багато хто сприйняв як засідку.

Крім того, за словами інсайдера видання, висвітлення у ЗМІ саміту на Алясці «тріумфом Путіна» розлютило Трампа. Російський диктатор, який, схоже, переконаний, що йому просто потрібно почекати, поки Захід погодиться, переоцінив свої можливості, не давши Трампу нічого в Анкориджі.

Тим часом, європейські лідери, які подобаються Трампу, продовжують свої зусилля із залагодження скандалу в Овальному кабінеті. Інсайдер називає прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте ключовими гравцями тут, а також радника Стармера з національної безпеки Джонатана Пауелла. Він також сказав, що виграшною картою в лобіюванні було те, що король Британії Чарльз «сказав Трампу, що Україна чудова, і це дійсно змінило погляд Трампа на Україну».

Але інсайдер також віддає належне Зеленському за те, що він наполегливо працював над покращенням своїх стосунків із Трампом і був обережним у своїй мові.

«Ви повинні розуміти, що з початку війни Зеленський та Єрмак звикли до того, що до них ставилися як до рок-зірок, як до світових знаменитостей, а потім з’являється Трамп і каже: „Тут є місце лише для одного — для мене“, — сказав співрозмовник Politico.

Проте зараз для президента США найкращий спосіб помститися Путіну — це похвалити Зеленського, вважає автор статті.

«Загалом, карти, безумовно, почали лягати в руки Зеленського. Українські чиновники та їхні прихильники в США сподіваються, що вони продовжуватимуть це робити, хоча й визнають, що з Трампом нічого не можна сприймати як належне», — підсумували у виданні.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського з Трампом запланована на п’ятницю, 17 жовтня. Перед цією зустріччю Трамп поговорить з Путіним.

