Зеленський сказав, яку велику поступку робить Україна заради миру

Український лідер вважає, що вимога Росії віддати весь Донбас є безглуздою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Україна робить велику поступку, коли погоджується на замороження війни на лінії фронту.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу France 2, пише Le Monde.

«Якщо ми заморозимо лінію фронту і збережемо позиції, це вже велика поступка з нашого боку», — наголосив він.

Український лідер додав, що вимога Росії віддати весь Донбас є безглуздою.

«Щоб завоювати схід України, їм [росіянам] коштуватиме ще 800 тисяч трупів, трупів їхніх солдатів. Їм знадобиться щонайменше два роки, з дуже повільним просуванням. На мою думку, вони так довго не протримаються», — пояснив він.

Володимир Зеленський додав, що для укладення мирної угоди має йтися про поступки з обох сторін.

«Якщо йдеться про [спеціальну] економічну зону [на Донбасі], наприклад, нашим військовим доведеться відступити. Росіяни теж мають це зробити. Якщо говоримо про демілітаризовану зону, ми маємо контролювати свою частину. Вони мають контролювати свою, але між нами потрібна міжнародна сила розмежування, міжнародна присутність», — наголосив український президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше повідомив, що Україна розглядає можливість створення спеціальної економічної зони як один із варіантів виходу з глухого кута в переговорному процесі з РФ.

