Зеленський сказав, хто продовжить переговори із США від України

Володимир Зеленський / © Associated Press

Українські представники продовжать переговори в США із командою Трампа задля досягнення миру у нашій країні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Обговорили із Сергієм Кислицею деякі напрями нашої дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі Сполученими Штатами. Як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, Сергій має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу з партнерами», — зазначив президент.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулася зустріч Володимира Путіна зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, яка тривала п’ять годин.

Сторони обговорювали мирний план щодо припинення війни в Україні, сформований після переговорів між українською та американською делегаціями у Флориді 30 листопада щодо 28 пунктів.

Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сторони наразі не дійшли компромісу щодо мирного плану. За його словами, територіальне питання «є найбільш важливим» як для РФ, так і для американців.

4 грудня секретар РНБО Рустем Умєров та очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов зустрілися з представниками США у Флориді.

Зеленський зазначав, що Україна готова до «будь-яких варіантів розвитку подій».

«Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку, ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів», — додав президент.