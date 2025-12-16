Зеленський сказав, коли може відбутися зустріч у США

Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустрічі у Маямі. Є відповідні напрацювання.

Про це на брифінгу розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, була достатньо відкрита дискусія. Вчора, 15 грудня, був відповідний брифінг з нашого боку та з боку американської перевірної групи.

«Ми довго говорили про ті чи інші питання, різні і болючі, і ті, які ми проходимо сьогодні. Європейську реакцію також американські партнери вчора отримали», — сказав Зеленський.

Він вважає, що тепер американська сторона буде контактувати з російською стороною.

«І після цього буде вже зустріч з Україною в США. На рівні переговорних груп, я думаю, що найближчими днями, може на вихідних, трішки пізніше», — зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський прокоментував переговори про мир. Він назвав їх «найбільш інтенсивними».

«Ми не говоримо про паузу чи тимчасове, невизначене рішення. Ми тісно співпрацюємо з партнерами, щоб нарешті припинити цю російську війну проти України», — заявив Зеленський.