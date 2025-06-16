Зеленський зробив заяву про зброю від США і що буде без допомоги

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що без допомоги від США державі було б дуже складно жити і боротися за життя. Президент сподівається домовитися про купівлю озброєння у Сполучених Штатів.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання під час спільної з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом пресконференції.

«Без цієї допомоги нам би було дуже-дуже складно. Не уявляю, як, і не хочу уявляти. Ми пройшли багато різних викликів. Тому поки що ніхто не хоче уявляти, як жити і боротися за життя без допомоги Сполучених Штатів», — висловився президент України.

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Він зазначив, що на сьогодні немає розмов про нову американську допомогу. Водночас, Зеленський анонсував, що планує підняти питання покупки оборонного пакету у США під час зустрічі з президентом країни Дональдом Трампом.

«Хоча при цьому повинні ми підтвердити, що сьогодні ми говоримо про підтримку, яка була підтримана ще за минулих років. Ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу. Одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі, — щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що в нас буде така можливість. Ну, принаймні, я розраховую на це», — розповів глава держави.

Нагадаємо, напередодні Зеленський повідомив, що в України є гроші на додаткові системи ППО Patriot. Але для їхньої купівлі потрібне погодження від Трампа.

Зауважимо, Зеленський зустрінеться з Трампом на полях саміту G7, який відбудеться 15-17 червня в Канаді.

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Сьогодні ж, 16 червня, Зеленський перебуває з офіційним візитом у Відні, де проводить зустрічі з низкою високопосадовців, зокрема з президентом Австрії.