Зеленський сказав, що хоче бачити у підсумковій декларації саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський / © скриншот з відео

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Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за зустріч і запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу. За словами Президента, це «чіткий сигнал, що Україна серед пріоритетів порядку денного НАТО».

Про це повідомила пресслужба голови держави у Telegram.

Під час зустрічі Зеленський розповів про скоординовані кроки в межах саміту і спільні очікування від його результатів. «Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російської агресії», — заявив він.

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Президент підкреслив важливість посилення системи протиповітряної оборони: «Росія продовжує удари проти наших людей. І саме тому пріоритетним питанням зараз для нас є посилення ППО та підтримка розвитку вітчизняного оборонного виробництва з боку країн Альянсу». Він подякував за «запевнення в подальшій підтримці».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України висловлював сподівання на зустріч із президентом США.

Окрім того, видання Bloomberg повідомило, що в проєкті підсумкового документа саміту НАТО відсутня згадка про перспективу вступу України до Альянсу та обіцянка довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.

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