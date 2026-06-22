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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
2 хв

Зеленський сказав, що має зробити Навроцький для зміцнення відносин між Польщею та Укрїною

Володимир Зеленський запросив польського колегу до Києва для зняття напруги між державами.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Ми не вороги: Зеленський запропонував Польщі план зняття напруги

Ми не вороги: Зеленський запропонував Польщі план зняття напруги / © Офіс президента України

Міждержавні відносини між Варшавою і Києвом мають базуватися на розумінні спільної загрози, а не на постійному підкресленні дрібних суперечок.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеведучій ТСН Аллі Мазур, коментуючи нинішнє охолодження у відносинах із польським колегою.

«Треба вирішити, у нас спільні проблеми або у нас спільний ворог. На мій погляд, філософія відносини повинна змінюватися. У нас є питання — нехай інституції їх розбирають детально, нехай цим займаються. Пріоритет який? Чи буде майбутнє у такої Європи незалежної через російську агресію. І його не буде, якщо ми не будемо разом», — попередив Зеленський.

Він нагадав, що Україна ніколи не піднімала питання, скажімо, Армії Крайової, яка причетна до вбивств цивільних українців в роки Другої світової та перші повоєнні роки.

Глава держави підкреслив, що європейська безпека неможлива без єдності. На його думку, пріоритетом польського президента має бути захист від РФ.

«І коли приоритет у сьогоднішнього президента буде такий самий, як у мене, у нас є спільні кордони, партнерство, сусідство і дружба між нашими народами, і у нас є спільний ворог, і це Росія. Ми один одному точно не вороги. І тоді градус буде менший одразу. Буде деескалація», — сказав Зеленський.

Він запросив Кароля Навроцького приїхати до України.

«Президенту Польщі треба знайти час і приїхати в Україну. Це повага для нашої держави. Приїхати, поговорити всі питання, зняти всі питання. Все одразу не зніметься. Ну це правильно. А я завжди кажу, що я готовий», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА».

У відповідь Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла «Новою поштою».

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Дата публікації
Кількість переглядів
344
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