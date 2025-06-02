Зеленський сказав, що засвідчила операція СБУ "Павутина" в тилу РФ

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський обговорив з партнерами операцію СБУ «Павутина» всередині РФ. Вона показала, яку роль у сучасній війні відіграють технології.

Про це Зеленський сказав під час візиту до Вільнюса.

Він, зокрема, поінформував наших партнерів про ситуацію на фронті.

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«Ми також говорили про нашу операцію всередині Росії, яка серйозно послабила їхню армію. Операція „Павутина“ показала, як насправді виглядає сучасна війна і чому так важливо залишатися попереду в технологіях», — наголосив український лідер.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував результати операції «Павутина» по військових аеродромах в РФ.

«Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території. Подякував генералу Малюку за цей успіх України», — каже Зеленський.

Глава держави доручив Службі безпеки поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

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