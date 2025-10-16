Зеленський сказав, що змусило Путіна відновити переговори з Трампом

Президент Зеленський прокоментував розмову Трампа із Путіним / © ТСН

Російський президент Володимир Путін поспішив відновити діалог з президентом США Дональдом Трампом, як тільки почув про можливість постачання Україні американських ракет Tomahawk.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, який прибув до Вашингтона для переговорів з американським лідером, які відбудуться в п’ятницю, 17 жовтня.

Український лідер висловив впевненість, що той «імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України».

«Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обов’язково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про „томагавки“, — наголосив Зеленський.

Український президент додав, що під час перебування у Вашингтоні відбудуться зустрічі з представниками оборонних компаній.

«Це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО», — зазначив він.

Окрім того, у Зеленського будуть зустрічі із представниками американських енергетичних компаній.

«Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України», — наголосив президент.

Як повідомлялося раніше, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін сказав, що надання ракет Tomahawk Україні зіпсує відносини США і Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Під час цієї зустрічі можуть бути досягнуті домовленості, які забезпечать життєво необхідну військову підтримку України.