ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
672
Час на прочитання
2 хв

Зеленський сказав, що змусило Путіна відновити переговори з Трампом

Під час перебування у Вашингтоні український президент зустрінеться із представниками оборонних компаній.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп, Володимир Зеленський і Володимир Путін

Президент Зеленський прокоментував розмову Трампа із Путіним / © ТСН

Російський президент Володимир Путін поспішив відновити діалог з президентом США Дональдом Трампом, як тільки почув про можливість постачання Україні американських ракет Tomahawk.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, який прибув до Вашингтона для переговорів з американським лідером, які відбудуться в п’ятницю, 17 жовтня.

Український лідер висловив впевненість, що той «імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України».

«Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обов’язково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про „томагавки“, — наголосив Зеленський.

Український президент додав, що під час перебування у Вашингтоні відбудуться зустрічі з представниками оборонних компаній.

«Це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО», — зазначив він.

Окрім того, у Зеленського будуть зустрічі із представниками американських енергетичних компаній.

«Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України», — наголосив президент.

Як повідомлялося раніше, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін сказав, що надання ракет Tomahawk Україні зіпсує відносини США і Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Під час цієї зустрічі можуть бути досягнуті домовленості, які забезпечать життєво необхідну військову підтримку України.

Дата публікації
Кількість переглядів
672
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie