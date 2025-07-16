Зеленський сказав, що змусить РФ сісти за стіл переговорів

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка наступальна зброя, надана Сполученими Штатами, може змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. І це може статися навіть у випадку, коли така зброя, включаючи ракети, здатні завдавати ударів у глибині російської території, не буде застосована.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Newsmax.

Президент Дональд Трамп у понеділок оголосив про план переозброєння України ракетами та іншою зброєю, включаючи системи ППО Patriot, і попередив про «дуже жорсткі мита», якщо Путін не припинить війну протягом 50 днів. У вівторок Росія відкинула ультиматум Трампа, а заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що «будь-які спроби висувати вимоги, особливо ультиматуми, є неприйнятними для РФ».

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Також у вівторок Трамп, як повідомляється, применшив ймовірність постачання в Україну зброї великої дальності, яка дала б Києву можливість завдати удару ще далі по російській території. На думку представників України та США, цей крок може допомогти підштовхнути Путіна до переговорів про припинення бойових дій.

«Президент Трамп, вся Америка та Європа знають, що ми хочемо миру та припинення війни. Але росіяни розуміють лише силу. Тому лише жорсткі санкції та лише потужна зброя. Ми готові до дій, демонстрації сили», — заявив Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю кореспонденту Newsmax Шелбі Уайлдер у Києві.

Він додав, що пам’ятає: до того, як президент Трамп став президентом, Україна мала потужний пакет стримування.

“Я хотів, щоб Америка продала нам такий пакунок. Але цього не сталося. Ми говорили про це із президентом Трампом. Я дуже хотів би, щоб ми були сильними. Демонстрація сили змушує Путіна сісти за стіл переговорів. Не факт, що нам доведеться застосувати цю силу, але якщо Росія знає її існування, це вже вагомий аргумент на користь припинення війни», — завершив президент України.

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Раніше Зеленський порівняв підхід Байдена і Трампа до війни в Україні. Він пояснив: президент Трамп дає Путіну шанс покласти їй край. При цьому український голова наголосив, що не має наміру критикувати і вдячний за те, що США надали Україні у війні, яка триває понад 3 роки.

«Я дуже хочу вірити, що Трамп дав Путіну це вікно можливостей. І мені дуже хочеться вірити: якщо Путін не зробить висновків, президент Трамп дійсно застосує потужні санкції, які неможливо обійти. Перш за все, в енергетичному та банківському секторах. А також, що він надасть нам сильний пакет стримування та потужні системи протиповітряної оборони, які зможуть захистити Україну і зрештою європейські країни. Ось у чому різниця», — сказав він.

Також резидент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін боїться США. Такий висновок можна зробити через його схильність припиняти бомбардування Києва під час візитів спеціального посланника Кіта Келлога та інших американців.