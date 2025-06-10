Зеленський сказав, з ким буде вести переговори про території

Володимир Зеленський. / © Getty Images

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Україна за жодних обставин не готова визнавати на юридичному рівні окуповані території російськими. Якщо Київ отримає адекватні гарантії безпеки, то територіальні питання можна вирішити дипломатичним шляхом, але не військовим.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online.

Він наголосив, що український меморандум є основою для переговорів. Втім, українська делегація в Стамбулі має мандат лише на вирішення гуманітарних питань - обміну полоненими, повернення викрадених дітей чи припинення вогню. Обговорення суверенітету та територіальної цілісності – поза межами їхнього мандата.

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“Це наше конституційне питання (суверенітет і територіальна цілісність - Ред.) Це моя робота - вести переговори щодо територій, і Путіна, який їх захопив. Я не буду обговорювати свою позицію з цього приводу ні з ким іншим”, - заявив український лідер.

За його словами, для того, що покласти край війні необхідна воля обох сторін. Втім, поки РФ не готова до цього.

“Вони (росіяни - Ред.) сказали нашій делегації: “Ми знаємо, що наш меморандум є ультиматумом, ви його не приймете”. Отже, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян. Ось чому нам потрібні сильні посередники: щоб росіяни не могли відмовитися від досягнутих на переговорах домовленостей”, - пояснив Зеленський.

Він додав, що поки США не мають вигляд сильного посередника “через їхню м'яку політику щодо Росії”.

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Нагадаємо, Зеленський сказав, на який компроміс готовий для завершення війни. З його слів, що меморандум України про припинення вогню є основою для переговорів з РФ.

Окрім того, президент України жорстко прокоментував чергову російську ініціативу щодо так званого «мирного меморандуму». За його словами, документ не має жодної практичної цінності й спрямований лише на внутрішню аудиторію РФ.

Дата публікації 13:48, 09.06.25 Кількість переглядів 13 Справи проти Росії і Путіна зависли через скандали в Міжнародному кримінальному суді! Що ж буде далі?