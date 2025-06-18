Зеленський скорочує свій візит на G7: названі причини — ЗМІ

Володимир Зеленський / © ТСН

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Джерела в українській делегації повідомили, що президент України Володимир Зеленський скорочує свій візит на саміт “Великої сімки” після смертоносного бомбардування столиці України у ніч проти 17 червня та рішення президента США Дональда Трампа пропустити програму саміту.

Про це пише CBC News.

Трамп вирушив з саміту у понеділок увечері, посилаючись на конфлікт на Близькому Сході. Джерело повідомило, що Зеленський повернеться до Києва після завершення переговорів у Кананаскісі. Він скасував пресконференцію, заплановану в Калгарі.

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Нагадаємо, 16 червня Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді. Пояснюючи такий вчинок президента США, у Білому домі послалися на необхідність терміново повернутися до Вашингтона через загострення ситуації на Близькому Сході.

Зауважимо, що на полях саміту була запланована зустріч Трампа із Зеленським.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп залишив саміт “Групи семи”, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над “припиненням вогню” між Ізраїлем та Іраном. Однак президент США спростував таку інформацію.