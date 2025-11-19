Зеленський спробує використати тиск США на Росію: Bloomberg назвало мету

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський має намір скористатися посиленням тиску США на Росію, щоб оживити переговори про завершення війни. Для цього він прибуде до Туреччини для зустрічі з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом і спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.

19 листопада Зеленський прибуде до Туреччини, де запланована його зустріч із Ердоганом та Віткоффом, повідомили знайомі з підготовкою поїздки співрозмовники.

Анкара вже виступала посередником між Києвом і Москвою, приймаючи попередні раунди перемовин. За словами одного з інформаторів, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може особисто передати результати бесід російській стороні, яка цього разу не делегує представників, якщо розмова завершиться позитивно — зокрема щодо можливості обміну полоненими.

Про візит до Туреччини Зеленський повідомив 18 листопада.

«Ми готуємося активізувати переговори і вже напрацювали рішення, які запропонуємо нашим партнерам. Робити все можливе, щоб наблизити закінчення війни, — головний пріоритет України», — написав президент у соцмережах.

Перебуваючи в Мадриді того ж дня, Зеленський уточнив журналістам, що планує обговорити з Ердоганом «як досягти справедливого миру в Україні». Він також визнав, що отримав «певні сигнали від США», однак деталізувати їх відмовився.

Водночас, президент США Дональд Трамп останніми тижнями посилює тиск на Кремль: минулого місяця його адміністрація запровадила перші масштабні санкції проти Москви, які торкнулися двох провідних нафтових гігантів — «Роснефти» та «Лукойла». Крім того, законопроєкт про вторинні санкції проти країн, що закуповують російське паливо, який довго був заблокований, може найближчим часом потрапити на голосування до Сенату. Сенатор Ліндсі Грем 17 листопада повідомив, що Трамп заявив журналістам, що він «не проти».

Хоча президент США обіцяв швидко завершити війну після вступу на посаду в січні, дипломатичні ініціативи фактично зупинилися: президент РФ Володимир Путін відмовився йти на припинення вогню і продовжує висувати неприйнятні для Києва максималістські вимоги. У цей час Росія нарощує удари по цивільних об’єктах та енергосистемі України, спричиняючи віялові відключення напередодні зими.

Зеленський також планує наполягати на відновленні обмінів військовополоненими. Секретар РНБО України Рустем Умеров написав у соцмережах, що вже минулого тижня почав переговори за посередництва Туреччини й ОАЕ щодо відновлення процесу. За його словами, йдеться про звільнення 1200 українців.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Туреччини увечері 18 листопада для низки високорівневих зустрічей, спрямованих на активізацію переговорних процесів та наближення закінчення війни. Ключовими пріоритетами поїздки є відновлення обмінів та повернення військовополонених, обговорення гуманітарних питань і поглиблення співпраці у сфері безпеки. У Стамбулі Зеленський зустрінеться з турецьким керівництвом та Віткоффом, щоб запропонувати оновлені механізми обміну та моделі руху до справедливого миру. Представників Росії на цих переговорах не буде.