Британія надсилає чіткий сигнал Кремлю: Бернем першим прийме Зеленського

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем / © Associated Press

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Новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок, 27 липня, прийме президента України Володимира Зеленського як свого першого іноземного лідера після вступу на посаду.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на заяву офісу Бернема на Даунінг-стріт.

Видання зауважує, що у такий спосіб очільник британського уряду хоче показати «непохитну підтримку» Києву з боку Лондона.

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Політики планують відвідати британську військово-морську базу та вислухати військовослужбовців та моряків, які беруть участь у підготовці українських військовослужбовців до бойових дій. Військові перебувають у Великій Британії протягом останніх трьох тижнів, беручи участь у навчаннях з морської безпеки та протимінної боротьби.

«Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо довготривалого та справедливого миру для України», — написав Берн після телефонної розмови із Зеленським минулого тижня.

У Даунінг-стріт додали, що загальна підтримка України з боку Великої Британії досягла 25 мільярдів фунтів стерлінгів (33 мільярди доларів США) від моменту повномасштабного вторгнення Росії, включаючи 16 мільярдів фунтів стерлінгів прямої військової допомоги.

Військова підтримка Великої Британії — останні новини

Нагадаємо, раніше повідомляли, що прем’єр-міністр Британії Енді Бернем 27 липня офіційно повідомить про передавання Україні прав інтелектуальної власності на нову систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak. За даними The Independent, заява має пролунати під час зустрічі Бернема з президентом України Володимиром Зеленським на британській військово-морській базі.

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Новий міністр оборони Британії Вес Стрітінг запевнив, що Лондон і надалі непохитно підтримуватиме Україну та зміцнюватиме співпрацю з союзниками.

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