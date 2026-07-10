Зеленський створив нове командування ЗСУ: як воно вплине на Росію

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення у складі Збройних сил України нового командування далекобійного впливу.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

За його словами, головне завдання нового підрозділу — максимально посилити можливості України зі зниження військового потенціалу Росії.

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Про створення нового командування глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування — командування далекобійного, фактично — глобального впливу на Росію за цю війну», — заявив Зеленський.

За словами президента, нове командування має зосередити всі наявні ресурси на розвитку далекобійних можливостей української армії.

«Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни», — наголосив Зеленський.

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Президент також повідомив, що новий напрямок очолить досвідчений військовий.

«Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений», — підкреслив глава держави.

Створення нового командування є частиною подальшого розвитку далекобійних спроможностей України, які відіграють дедалі важливішу роль у протидії російській агресії.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування — нової складової ЗСУ, яка поєднає штурмові підрозділи, безпілотні системи, артилерію та інші засоби для оперативних дій. Командувачем призначено бригадного генерала Дмитра Волошина. Також анонсовано трансформацію штурмових військ.

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