Зеленський та Алієв обговорили комунікацію зі США: про що розмовляли

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери обговорили комунікацію зі США та європейськими країнами щодо миру, а також домовились про подальший розвиток енергетичної співпраці.

За словами Зеленського, він привітав Алієва та народ Азербайджану з домовленостями, досягнутими з Вірменією за посередництва президента США Дональда Трампа. Ці домовленості, на його думку, створюють передумови для тривалого миру та безпеки в регіоні Південного Кавказу.

“Світ украй позитивно сприйняв тристоронню зустріч у Вашингтоні. Сподіваємось, усе спрацює”, — зазначив Зеленський.

Президент України поінформував Алієва про контакти Києва з міжнародними партнерами. Він підкреслив, що всі сторони налаштовані на реальне завершення війни та ефективну дипломатію, а також обговорив ключові принципи, які можуть наблизити мир.

Окремою темою стала енергетична співпраця України та Азербайджану. Зеленський повідомив про досягнуті результати та домовленість працювати над її розширенням. Він також розповів про російські удари по українських енергетичних об’єктах, назвавши їх спробою заблокувати енергетичні маршрути, важливі для незалежності України та Європи.

“Робимо все для захисту нашої країни та людей”, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 8 серпня у Вашингтоні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв за посередництва США уклали мирну угоду.