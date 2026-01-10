Зеленський та Буданов спланувати роботу Офісу президента: чим займатимуться

Володимир Зеленський і Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь новопризначеного керівника Офісу президента Кирила Буданова. Ключовими темами зустрічі стали адаптація санкційної політики до реалій воєнного часу та результати міжнародних зустрічей керівника ОП.

Про це глава держави повідомив у своєму офіційному зверненні у Facebook.

Нові важелі тиску на РФ

Одним із центральних питань доповіді стала санкційна політика. Президент наголосив, що Україна планує не лише зберігати існуючий тиск на агресора, а й впроваджувати нові методи впливу.

«Всі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу. Будемо посилювати санкційний інструментарій», — підкреслив Володимир Зеленський.

Дипломатичний трек та внутрішні завдання

Кирило Буданов поінформував президента про результати своїх зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Також за підсумками зустрічі було визначено низку пріоритетних завдань та окреслено перелік питань, які потребують негайного вирішення всередині країни.

«Визначили завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку», — резюмував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 січня призначив на посаду керівника Офісу президента Кирила Буданова, який раніше очолював Головне управління розвідки Міноборони України.