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Зеленський та Ердоган обговорили зустріч у Стамбулі: мають однакове бачення
Під час розмови Зеленського з президентом Ердоганом сторони узгодили основні деталі майбутньої зустрічі в Туреччині, яка, як очікується, може стати поштовхом до припинення війни.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої сторони узгодили основні деталі майбутньої зустрічі в Туреччині, яка, як очікується, може стати поштовхом до припинення війни.
Про це український лідер повідомив у понеділок, 12 травня.
“Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню”, — наголосив Зеленський.
За його словами, Україна виступає за створення міжнародного механізму контролю за дотриманням режиму припинення вогню, якщо такий буде погоджено.
“Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою”, — додав президент.
Також Зеленський повідомив, що домовився з Ердоганом про подальшу спільну роботу задля встановлення миру.
Раніше Дональд Трамп заявив, що “має відчуття”, що Росія погодиться на 30-денне перемир’я.