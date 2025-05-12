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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський та Ердоган обговорили зустріч у Стамбулі: мають однакове бачення

Під час розмови Зеленського з президентом Ердоганом сторони узгодили основні деталі майбутньої зустрічі в Туреччині, яка, як очікується, може стати поштовхом до припинення війни.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Зеленський провів розмову з Ердоганом

Зеленський провів розмову з Ердоганом / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої сторони узгодили основні деталі майбутньої зустрічі в Туреччині, яка, як очікується, може стати поштовхом до припинення війни.

Про це український лідер повідомив у понеділок, 12 травня.

“Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню”, — наголосив Зеленський.

За його словами, Україна виступає за створення міжнародного механізму контролю за дотриманням режиму припинення вогню, якщо такий буде погоджено.

“Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою”, — додав президент.

Також Зеленський повідомив, що домовився з Ердоганом про подальшу спільну роботу задля встановлення миру.

Раніше Дональд Трамп заявив, що “має відчуття”, що Росія погодиться на 30-денне перемир’я.

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