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Зеленський та генсек НАТО обговорили майданчики для переговорів із Росією
Український президент розповів Рютте, які формати та майданчики розглядаються для продовження перемовин із РФ про припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої торкнулися питань необхідності тиску на Росію, а також переговорних майданчиків з російською стороною щодо припинення вогню.
Про це повідомив Зеленський 21 травня.
«Говорили про актуальну ситуацію, спільні наступні кроки та необхідність тиску на Росію. Поділився деталями контактів із партнерами. Розповів, які формати та майданчики розглядаємо для продовження перемовин із російською стороною про припинення вогню», — сказав президент.
Лідери також обговорили санкції, які реально зможуть вплинути на Росію.
«Важливо, щоб усі рішення були скоординовані. Тоді санкції будуть працювати. Без тиску на Москву справедливого миру не вдасться досягти. Це всі розуміють», — додав Зеленський.
Зеленський і Рютте також обговорили співпрацю України та Альянсу й підготовку наступних зустрічей.
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кремлівський очільник Путін зробив помилку, відправивши дрібних посадовців на переговори з Україною.
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